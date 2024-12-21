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Белоусов рассказал, где на СВО применяют беспилотники

Белоусов: на СВО беспилотники в первую очередь применяют в тактическом звене

Беспилотники на СВО в первую очередь используются в тактическом звене. Об этом на итоговом заседании технического совета МО РФ и Народного фронта заявил министр обороны Андрей Белоусов, его цитирует пресс-служба ведомства.

«Широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач», — сказал он.

Он добавил, что дроны также используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена.

До этого Белоусов заявил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Он поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, а также их автономность и защищенность от создания различных помех.

Среди прочего Белоусов отметил, что каждый день российские войска используют свыше 3,5 тысячи беспилотников. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что эта цифра продолжает расти.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году.

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