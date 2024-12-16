Министр обороны РФ назвал значимый прорыв в тактике российской армии

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава российского оборонного ведомства также поставил перед Минобороны задачу увеличить дальность беспилотников, а также их автономность и защищенность от создания различных помех.

«Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности», — заявил министр обороны.

Среди прочего Белоусов рассказал, что каждый день российские войска используют свыше 3,5 тысячи беспилотников. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что эта цифра продолжает расти.

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для российской армии. Российский лидер отметил, что ежедневно в Вооруженные силы РФ поставляют несколько тысяч беспилотников.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году.