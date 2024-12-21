Расчеты ударных дронов группировки российских войск «Запад» уничтожили танк Leopard немецкого производства в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотника выявили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выезде из укрытия. Оперативные данные о местонахождении боевой машины были переданы на командный пункт.

После анализа поступивших сведений было принято решение нанести удар по танку. Серией прямых ударов FPV-беспилотниками группировки войск «Запад» танк Leopard был уничтожен.

После удара по танку произошло возгорание топлива и сильный пожар, сообщили в Минобороны РФ.

20 декабря сообщалось, что российские военные группировки «Запад» уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Этот танк советского производства был принят на вооружение в Вооруженных силах СССР в 1973 году.

Ранее российские войска уничтожили два британских танка Challenger в Курской области.