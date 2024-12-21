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В МИД прокомментировали слова Путина о «дуэли» с «Орешником»

Рябков: Россия уверена в своих вооружениях и их способности защитить страну
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MFA Russia/Global Look Press

Россия уверена в силе своих вооружений и в их способности обеспечить безопасность страны. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гипотетической дуэли «Орешника» и ПРО США.

По его словам, ошибочность линии США на создание все более эшелонированной глобальной противовоздушной защиты доказана событиями последнего времени. Рябков считает, что безопасность Соединенных Штатов от этого не укрепляется, и по части расходования финансовых средств это не самое выгодное решение.

Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил западным экспертам, которые сомневаются в российской ракете «Орешник», так называемую дуэль: выбрать объект для поражения на Украине, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».

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