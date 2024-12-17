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В России подчеркнули важность создания Войск беспилотных систем

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Войска БПЛА необходимы современной армии

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Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал решение министра обороны РФ Андрея Белоусова о создании Войск беспилотных систем. Он подчеркнул, что это долгожданный и чрезвычайно важный шаг вперед.

«БПЛА — новый «бог войны», каковым еще недавно именовалась только артиллерия. И тот, кто этого не учитывает, неизбежно проиграет. Что, к сожалению, совсем недавно показала сирийская трагедия», — сказал Малофеев.

Он добавил, что теперь России важно серьезно обогнать противника по количеству и качеству беспилотников на поле боя.

Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства обозначил, что Россия готовится к потенциальному конфликту с НАТО. США планируют разместить в Германии ракеты, которые долетят до Москвы за восемь минут, а у российских границ за месяц окажутся 300 тысяч иностранных военных. В ответ РФ наращивает свой военный потенциал, в рамках чего в 2025 году создадут Войска беспилотных систем, а в МО появится департамент повышения эффективности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оператор БПЛА раскрыл способ обнаружения военнослужащих ВСУ.

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