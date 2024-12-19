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В минобороны Британии сообщили, когда начнется поставка Киеву десятков тысяч БПЛА

Поллард: Лондон с союзниками в январе начнет поставлять ВСУ десятки тысяч БПЛА
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Reuters

Возглавляемая Британией и Латвией коалиция западных стран, которые закупают беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в январе начнет передавать Киеву дроны, речь идет о десятках тысяч штук. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, пишет «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что в январе... мы начнем поставку десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов в рамках коалиции, которую Великобритания возглавляет вместе с норвежскими и латвийскими партнерами», — сказал он на выступлении в Палате общин.

Также Поллард подтвердил недавние слова министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что Великобритания направит Киеву дополнительное вооружение на сумму 225 млн фунтов стерлингов (около $280 млн).

19 декабря Reuters со ссылкой на слова Хили писал, что новый пакет британской помощи будет включать вооружения для Военно-морских сил Украины на 92 млн фунтов, в том числе малые катера, разведывательные дроны, барражирующие боеприпасы, а также беспилотные надводные корабли. Еще 68 млн фунтов будут направлены на приобретение средств противовоздушной обороны. 26 млн фунтов пойдут на поставку запчастей для ранее приобретенного оборудования, а 39 млн фунтов — на закупку более чем тысячи систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, закупку респираторов и повышение защитных возможностей ВСУ.

Ранее Поллард назвал 2025 год критическим «для войны».

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