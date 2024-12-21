Украинские диверсанты попытались высадиться на левом берегу реки Днепр

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся высадиться на левый берег реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В составе подразделения противника было три человека», — рассказал источник.

Иные подробности он не уточнил. В том числе это касается точного места, где были замечены бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил об активизации украинских ДРГ в Кременских лесах, расположенных на территории Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, в последнее время диверсантов начали замечать в лесном массиве юго-западнее города Кременная. Обычно в эти формирования входят от семи до 15 военных ВСУ.

Сообщалось, что украинские диверсионно-разведывательные группы способны работать в автономном режиме на протяжении пяти дней. Члены данных подразделений хорошо экипированы, а также обладают современными средствами связи. Более того, они слаженно работают с тыловыми формированиями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации украинских диверсантов в Донецкой народной республике (ДНР).