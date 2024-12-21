В Британии допустили причастность «враждебной страны» к полетам дронов над базами США

За полетами неопознанных беспилотников над американскими военными базами в Великобритании может стоять «враждебная страна». Об этом пишет британская газета The Times.

«Военные чиновники не исключают причастности враждебного государства, но выражают тревогу по поводу того, что до сих пор не удалось найти пилотов, ответственных за контроль дронов», — говорится в публикации.

По данным издания, над одной из авиабаз, где планируется разместить американские ядерные боеприпасы, одновременно летали несколько десятков дронов. Однако военнослужащие не смогли ни отследить место запуска БПЛА, ни перехватить управление над хотя бы одним из них, ни заглушить их сигнал.

В конце ноября газета The Times писала, что над авиабазами ВВС США Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире в Великобритании неопознанные беспилотники. После этого на авиабазы направили 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА.

Ранее ФБР призвало жителей США не стрелять в летающие объекты.