Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские военные в Британии не смогли справиться с НЛО над своими базами

Times: военные США в Британии не справились с беспилотниками над авиабазами
close
Shutterstock

Американским военным, находящимся на авиабазах в Великобритании, не удалось справиться с десятками неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над объектами в ноябре. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, над одной из авиабаз, где планируется разместить американские ядерные боеприпасы, одновременно летали несколько десятков дронов. Однако военнослужащие не смогли ни отследить место запуска БПЛА, ни перехватить управление над хотя бы одним из них, ни заглушить их сигнал.

В военных структурах США и Великобритании полагают, что беспилотники могли быть запущены враждебным государством, например, Россией, но никаких доказательств этому нет.

В конце ноября газета The Times писала, что над авиабазами ВВС США Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире в Великобритании неопознанные беспилотники. После этого на авиабазы направили 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА.

Ранее ФБР призвало жителей США не стрелять в летающие объекты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами