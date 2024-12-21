Американские военные в Британии не смогли справиться с НЛО над своими базами

Times: военные США в Британии не справились с беспилотниками над авиабазами

Американским военным, находящимся на авиабазах в Великобритании, не удалось справиться с десятками неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над объектами в ноябре. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, над одной из авиабаз, где планируется разместить американские ядерные боеприпасы, одновременно летали несколько десятков дронов. Однако военнослужащие не смогли ни отследить место запуска БПЛА, ни перехватить управление над хотя бы одним из них, ни заглушить их сигнал.

В военных структурах США и Великобритании полагают, что беспилотники могли быть запущены враждебным государством, например, Россией, но никаких доказательств этому нет.

В конце ноября газета The Times писала, что над авиабазами ВВС США Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире в Великобритании неопознанные беспилотники. После этого на авиабазы направили 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА.

Ранее ФБР призвало жителей США не стрелять в летающие объекты.