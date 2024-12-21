Жителям Рыльска выплатят компенсации после обстрела ВСУ

Жителям Рыльска Курской области, пострадавшим в результат обстрела ВСУ, выплатят компенсации. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн рублей.

Также компенсации местные жители получат за утраченное имущество, в том числе автомобили. Хинштейн отметил, что поручил в кратчайшие сроки восстановить оконные проемы в поврежденных домах. До вечера 21 декабря все проемы закроят фанерой, а в течение четырех дней специалисты планируют полностью завершить замену остекления.

До этого Хинштейн говорил, что в Рыльске после атаки ВСУ без теплоснабжения осталось 88 жилых домов. Кроме того, в Рыльск привезли обогреватели. Местные жители могут их получить по заявкам, добавил Хинштейн.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

Ранее Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в Рыльске.