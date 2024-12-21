В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Над Воронежской областью выявили и уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:16 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор.

Незадолго до этого Гусев сообщал, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. В настоящее время режим опасности сохраняется, уточнил он.

19 декабря Гусев заявлял, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили в воздухе над одним из районов области несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. После дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили их.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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