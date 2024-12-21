Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотников

Гусев сообщил об опасности атаки дронов в Воронежской области
close
Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:38 по московскому времени.

Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Силы противовоздушной обороны наготове», — заверил губернатор и рекомендовал следить за оповещениями от МЧС России или правительства региона.

19 декабря Гусев сообщал, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили в воздухе над одним из районов области несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. После дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили их.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами