В Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотников

Гусев сообщил об опасности атаки дронов в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:38 по московскому времени.

Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Силы противовоздушной обороны наготове», — заверил губернатор и рекомендовал следить за оповещениями от МЧС России или правительства региона.

19 декабря Гусев сообщал, что системы радиоэлектронной борьбы обнаружили в воздухе над одним из районов области несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. После дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили их.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.