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Зеленский поддерживает обсуждаемую на Западе идею ввести миротворцев на Украину

«Страна»: Зеленский поддерживает идею ввода западных миротворцев на Украину

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поддерживает идею ввода на Украину западного военного контингента миротворцев. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Зеленский заявил, что поддерживает идею ввода западных миротворцев в Украину, по которому пока нет консенсуса», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в преддверии саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе 19 декабря украинский лидер вновь подчеркнул, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в Североатлантическом альянсе.

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Ранее Каллас признала, что в ЕС нет единого мнения по гарантиям безопасности Киеву.

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