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Российские военные сбили дроны ВСУ над тремя приграничными регионами РФ

Минобороны: средства ПВО сбили четыре украинских дрона над тремя областями РФ
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уничтожение беспилотников самолетного типа велось с 19:00 до 20:00 мск. В Белгородской области сбили два дрона, в Курской и Брянской областях — по одному.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Краснояружский район. У них диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Еще один дрон заметили в Шебекинском муниципальном округе. Беспилотник сбили над городом Шебекино, но после падения на землю он сдетонировал. Из-за этого два легковых автомобиля получили повреждения. Также в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате чего был посечен прицеп грузовика.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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