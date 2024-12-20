Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин

Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Краснояружский район Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар в районе села Репяховка. Из-за этого пострадали двое мужчин, у которых диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

«Одного пострадавшего бригада СМП (скорой медицинской помощи — «Газета.Ru») доставляет в областную клиническую больницу. <...> Второму [мужчине] медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта добавил, что еще один дрон заметили в Шебекинском муниципальном округе. Беспилотник сбили над городом Шебекино, но после падения на землю он детонировал. Из-за этого два легковых автомобиля получили повреждения.

Иная информация о последствиях атак в данный момент уточняется.

20 декабря дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино. Транспортное средство находилось на парковке у местного сельскохозяйственного предприятия и получило повреждения. Никто из граждан не пострадал.

Ранее украинские военные нанесли удары по Белгородской области во время прямой линии российского лидера Владимира Путина.