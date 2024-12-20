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Минобороны показало кадры боев в Новопустынке

Минобороны показало видео взятия Новопустынки в ДНР

Министерство Обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры боев за Новопустынку в Донецкой народной республике (ДНР).

«И снова реет триколор: кадры освобождения Новопустынки в ДНР», — рассказали в ведомстве.

Помощь в штурме населенного пункта оказывали операторы беспилотников. Их использовали как для разведки, так и для ударов по позициям противника.

О взятии населенного пункта сообщалось 20 декабря.

До этого стало известно, что высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также Службы безопасности Украины (СБУ) во время удара ВС РФ по управлению СБУ в Киеве получили травмы, несовместимые с жизнью.

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар ВС РФ по объектам в Киеве. На своей странице в соцсети Х она написала, что Вашингтон и союзники оказывают республике необходимую помощь.

Ранее подполье сообщило об ударе по технике ВСУ в пригороде Харькова.

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