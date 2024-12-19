В Харькове нанесен удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, погибшими и ранеными считаются до 40 военных ВСУ.

Кроме того, удары нанесены в подконтрольных Киеву Гуляйполе, Чаривном и в районе села Новодаровка Запорожской области по складу с оборудованием, включая взрывчатку для беспилотников, и украинским военнослужащим.

13 декабря Лебедев сообщил, что здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова, подверглось удару. Прилет был зафиксирован в направлении украинского города Дергачи.

До этого подпольщик информировал, что российские военнослужащие нанесли удар по заводу в пригороде Борисполя. Целью стало предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд ВСУ.

Ранее Россия нанесла удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум.