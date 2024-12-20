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Посол США на Украине отреагировала на удар ВС РФ по Киеву

Посол США на Украине Бринк пообещала увеличить помощь после удара ВС РФ по Киеву
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Global Look Press

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар ВС РФ по объектам в Киеве. На своей странице в соцсети Х она написала, что Вашингтон и союзники оказывают республике необходимую помощь.

«Мы вместе с партнерами предоставляем Украине усиленную помощь в сфере безопасности и увеличим поддержку в области энергетики в ответ на эти жестокие атаки», — написала Бринк.

20 декабря Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области.

В заявлении говорится, что в ответ на это ВС РФ утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Помимо этого, под удар попали позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Ранее в США раскритиковали удар ракетами ATACMS по Ростовской области.

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