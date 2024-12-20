Посол США на Украине отреагировала на удар ВС РФ по Киеву

Посол США на Украине Бринк пообещала увеличить помощь после удара ВС РФ по Киеву

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар ВС РФ по объектам в Киеве. На своей странице в соцсети Х она написала, что Вашингтон и союзники оказывают республике необходимую помощь.

«Мы вместе с партнерами предоставляем Украине усиленную помощь в сфере безопасности и увеличим поддержку в области энергетики в ответ на эти жестокие атаки», — написала Бринк.

20 декабря Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области.

В заявлении говорится, что в ответ на это ВС РФ утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Помимо этого, под удар попали позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Ранее в США раскритиковали удар ракетами ATACMS по Ростовской области.