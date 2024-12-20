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Россия вернула с Украины тела 42 военнослужащих

Украина в результате обмена вернула тела 503 погибших военных ВСУ
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Таисия Воронцова/РИА Новости

В Россию возвратили тела 42 погибших военнослужащих. С таким заявлением выступил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев в интервью РБК.

В то же время украинская сторона получила тела 503 своих погибших военных.

Саралиев отметил, что обмен состоялся 20 декабря. По данным украинского координационного штаба по делам военнопленных, 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с области Запорожья, а остальные трупы были возвращены из моргов на российских территориях.

9 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что РФ передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года. Позднее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков.

Ранее глава НАТО назвал число погибших в ходе конфликта на Украине.

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