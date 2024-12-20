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Украина сообщила о возвращении более 500 тел военных

Украина сообщила о возвращении 503 тел погибших военных
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина вернула тела еще 503 погибших военных. Об этом сообщает «Страна.ua».

Данную информацию подтвердили в Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее в понедельник, 9 декабря, сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года. Позднее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, которые разбились при крушении самолета Ил-76.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными.

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