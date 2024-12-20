За неделю Вооруженным силам России сдались в плен почти 60 украинских военных

В 14 по 20 декабря в плен российской армии сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При этом в ведомстве не раскрыли, при каких обстоятельствах украинские военные сложили оружие.

До этого пленный боец ВСУ Александр Терези рассказал, как его обмануло командование при отступлении в Курской области. По его словам, военным пришлось самостоятельно покидать позиции, однако они отстали от своих. Терези и его сослуживцы приняли решение остаться в одном из блиндажей, после чего они сдались в плен прибывшим российским войскам.

12 декабря агентство ТАСС сообщало, что группа украинских солдат вместо контратаки сдалась в плен под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. По информации агентства, украинские военные сдались в плен в окрестностях села Благодатное под Великой Новоселкой. Под контролем российских войск оказались бойцы двух бригад ВСУ — 110-й и 48-й инженерной.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.