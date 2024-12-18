Пленный солдат ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Терези рассказал, как его обмануло командование при отступлении в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Минобороны.

«Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал», — вспомнил он.

Военным пришлось самостоятельно покидать позиции, однако они отстали от своих. Терези и его сослуживцы приняли решение остаться в одном из блиндажей, после чего они сдались в плен прибывшим российским войскам.

Другой пленный украинский боец Дмитрий Вербицкий рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военнослужащим расстреливать мирных жителей Курской области.

В конце ноября жительница села Коренево сообщила, что украинские военнослужащие, которые вторглись в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

Ранее группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ после получения агитлистовок.