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На Украине подтвердили получение тел пленных разбившегося Ил-76

Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого Ил-76

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РИА Новости

Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, которые разбились при крушении самолета Ил-76.

«Переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации», — сообщили там.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее в понедельник, 9 декабря сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В СК России сообщали, что руководство главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что самолет будет перевозить пленных.

Ранее ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными.

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