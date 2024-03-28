ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными

В ООН не смогли установить обстоятельства крушения российского транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщает ТАСС.

«В отсутствие доступа УВКПЧ не смогло в достаточной степени установить обстоятельства инцидента в соответствии со своей обычной методологией», — констатировали в управлении.

В документе содержится призыв к «тщательному, беспристрастному и прозрачному расследованию».

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе белгородского села Яблоново. По данным российской стороны, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена. В результате крушения никто не выжил. По информации министерства обороны России, Ил-76 был сбит украинской ракетой, запущенной с территории Харьковской области.

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