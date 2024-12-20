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Минобороны рассказало, как военный РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона

МО РФ: рядовой Третьяков сорвал наступление ВСУ при помощи дрона-разведчика
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий российской армии сорвал наступление Вооруженных сил Украины при помощи дрона-разведчика. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, рядовой Дмитрий Третьяков выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа возле одного из населенных пунктов. В ходе боя он обнаружил БПЛА, корректировавший огонь украинской артиллерии по российским подразделениям.

«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий, после чего украинские военные были вынуждены отступить.

Благодаря действиям Третьякова позиции ВС РФ остались нераскрытыми, а украинское наступление было сорвано, заключили в Минобороны.

Накануне военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок высказал мнение, что Украина может готовить наступление, так как ее союзники за последнее время передали ВСУ много оружия и техники.

Ранее Марочко заявил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове.

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