Минобороны рассказало, как военный РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона

Военнослужащий российской армии сорвал наступление Вооруженных сил Украины при помощи дрона-разведчика. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Как рассказали в ведомстве, рядовой Дмитрий Третьяков выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа возле одного из населенных пунктов. В ходе боя он обнаружил БПЛА, корректировавший огонь украинской артиллерии по российским подразделениям.
«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий, после чего украинские военные были вынуждены отступить.
Благодаря действиям Третьякова позиции ВС РФ остались нераскрытыми, а украинское наступление было сорвано, заключили в Минобороны.
Накануне военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок высказал мнение, что Украина может готовить наступление, так как ее союзники за последнее время передали ВСУ много оружия и техники.
Ранее Марочко заявил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове.