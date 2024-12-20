Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о недельных потерях ВСУ в зоне СВО

Минобороны: за неделю ВСУ потеряли до 13,2 тыс. человек
close
Reuters

За неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13 250 человек в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2675 военнослужащих. В зоне работы подразделения «Восток» ВСУ потеряли до 1215 военнослужащих, «Днепра» — до 440 военнослужащих, «Центра» — свыше 2945 военнослужащих, «Южной» — свыше 2365 человек, «Запада» — более 3610 военнослужащих.

Накануне министерство обороны России сообщало, что российские военные нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах.

В ведомстве уточнили, что при выполнении боевых задач солдаты Вооруженных сил РФ применили артиллерийские орудия и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, в операциях задействовали ракетные войска и тактическую авиацию.

Ранее военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами