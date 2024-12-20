Минобороны: за неделю ВСУ потеряли до 13,2 тыс. человек

За неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13 250 человек в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2675 военнослужащих. В зоне работы подразделения «Восток» ВСУ потеряли до 1215 военнослужащих, «Днепра» — до 440 военнослужащих, «Центра» — свыше 2945 военнослужащих, «Южной» — свыше 2365 человек, «Запада» — более 3610 военнослужащих.

Накануне министерство обороны России сообщало, что российские военные нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах.

В ведомстве уточнили, что при выполнении боевых задач солдаты Вооруженных сил РФ применили артиллерийские орудия и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, в операциях задействовали ракетные войска и тактическую авиацию.

Ранее военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.