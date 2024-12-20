Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы «Южной» группировки войск за неделю заняли пять населенных пунктов в ДНР

Минобороны: бойцы группировки «Южной» за неделю взяли пять поселков в ДНР
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль населенные пункты Анновка, Веселый гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наносились удары по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общие потери за этот период на данном участке фронта составили более 2365 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились танка, пяти бронетранспортеров, а также 17 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, за минувшую неделю российские средства ПВО сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

Всего за минувшую неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13 250 человек в зоне боевых действий, уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что ВС РФ ударили по пункту управления СБУ и бюро «Луч» в Киеве.

Ранее Минобороны рассказало, как военный РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами