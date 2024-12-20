Бойцы «Южной» группировки войск за неделю заняли пять населенных пунктов в ДНР

Минобороны: бойцы группировки «Южной» за неделю взяли пять поселков в ДНР

За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль населенные пункты Анновка, Веселый гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наносились удары по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общие потери за этот период на данном участке фронта составили более 2365 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились танка, пяти бронетранспортеров, а также 17 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, за минувшую неделю российские средства ПВО сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

Всего за минувшую неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13 250 человек в зоне боевых действий, уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что ВС РФ ударили по пункту управления СБУ и бюро «Луч» в Киеве.

Ранее Минобороны рассказало, как военный РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона.