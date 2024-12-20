ВСУ выпустили ложные цели в направлении Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускали в направлении города утром в пятницу, 20 декабря, ложные цели.

«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал он.

Развожаев призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, 16 дронов сбили в Краснодарском крае, 14 — над акваторией Черного моря. Пять беспилотников уничтожено над территорией Брянской области и один — над Белгородской.

Накануне вечером сирены ракетной опасности включались на территории Крымского района в Краснодарском крае.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.