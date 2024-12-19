Ракетную опасность объявили в Крымском районе Кубани

Сирены ракетной опасности включились на территории Крымского района в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Получен сигнал «Ракетная опасность» на территории Крымского района», — говорится в сообщении.

Сергей Лесь попросил жителей, которых сигнал застал на улице, спрятаться за любое крепкое укрытие: помещение без окон или цокольный этаж. Он предупредил, чтобы никто не выкладывал фото или видео работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Через десять минут сигнал ракетной опасности в регионе был отменен.

Накануне силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Ростовскую область. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, в районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку. По предварительной информации оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал.

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