Украина подверглась массированному удару

Российские войска в настоящее время наносят массированный удар по Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Журналисты выяснили, что целями для атак могли стать энергетические объекты и центры принятия решений. К текущему моменту подразделения Вооруженных сил РФ нанесли по украинским объектам не менее пяти ударов.

«Предварительно, атака велась гиперзвуковыми ракетами», — подчеркивается в материале.

Из публикации следует, что сейчас во всех регионах Украины действует воздушная тревога.

Утром 20 декабря новостное агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев написало, что на территории Киева произошли четыре мощных взрыва. После этого в районе местного железнодорожного вокзала начался пожар. При этом мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Позже пресс-служба Киевской городской военной администрации признала, что работа средств ПВО привела к повреждению складского помещения в украинской столице. Объект находится в Деснянском районе, где на фоне взрывов зафиксировали падение обломков.

Ранее на Украине решили ограничить распространение данных о состоянии энергетической системы страны.