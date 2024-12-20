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На Украине сообщили о минимум четырех взрывах в Киеве

ТАСС: в Киеве начался сильный пожар после серии взрывов

Четыре мощных взрыва зафиксировали в Киеве, в городе начался очень сильный пожар. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

По словам источника агентства, один очень мощный взрыв был на земле, а еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО. В центре города, в стороне ж/д вокзала появилось яркое зарево от пожара. Еще один очевидец рассказал, что в северо-восточной части города слышна работа ПВО, один взрыв был очень мощным и громким.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице прозвучали взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО.

По данным местных СМИ, в пятницу тревогу объявили на всей территории Украины, которая звучит до сир пор.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.

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