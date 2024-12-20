На Украине сообщили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве

Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве

Украинские власти признали, что работа противовоздушной системы (ПВО) привела к повреждению складского помещения в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.

«Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе. Незначительные повреждения получил фасад складского помещения», — сказал начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Согласно сообщению Киевской городской военной администрации, 20 декабря Киев подвергся атаке.

В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Утром 20 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Переяславе Киевской области Украины.

19 декабря взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.