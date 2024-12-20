В украинском Переяславе звучат взрывы

Взрывы звучат в Переяславе Киевской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Переяслав (Киевская область) — взрывы», — заявили в эфире украинского телеканала.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги на протяжении нескольких часов, начиная с 01:17 мск.

13 декабря сообщалось, что ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет. Были поражены ТЭС и подстанции в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине запросили импорт электроэнергии из ЕС из-за почасовых отключений.