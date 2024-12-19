В Пентагоне назвали реальное число американских военных в Сирии

Пентагон: в Сирии сейчас находятся не 900 военнослужащих США, а около 2 тысяч

Около 2 тысяч американских военнослужащих в настоящее время находятся в Сирии, а не 900, как утверждалось ранее, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Райдера, 900 военных США находились в Сирии, когда президентом страны еще был Башар Асад. Дополнительные американские силы были направлены в арабскую страну для усиления «миссии по разгрому «Исламского государства» (организация запрещена в России)», добавил представитель Пентагона.

12 декабря заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга не смогла ответить на вопрос, на каких юридических основаниях военнослужащие США находятся на территории Сирии.

В конце ноября на территории Сирии активизировались вооруженные группировки местной оппозиции, взяв под свой контроль несколько населенных пунктов. 8 декабря они заняли столицу страны — город Дамаск. После этого командование армии республики объявило, что период правления ее президента Башара Асада «закончился».

Ранее в Кремле не смогли назвать количество российских военных в Сирии.