В Пентагоне не смогли объяснить, почему войска США находятся в Сирии

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга не смогла ответить на вопрос, на каких юридических основаниях военнослужащие США находятся на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет. Мы продолжаем работать вместе с «Сирийскими демократическими силами», чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ (организация запрещена в России). Это было нашей миссией с самого начала», — сказал заместитель представителя ведомства.

В конце ноября на территории Сирии активизировались вооруженные группировки местной оппозиции, взяв под свой контроль несколько населенных пунктов. 8 декабря они заняли столицу страны — город Дамаск. После этого командование армии республики объявило, что период правления ее президента Башара Асада «закончился».

11 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США исполняют роль «геополитического кукловода» в контексте текущих событий в Сирии. Он обратил внимание, что вмешательство Вашингтона в дела ближневосточных стран не раз приводило к печальным последствиям.

Ранее в Кремле не смогли назвать количество российских военных в Сирии.