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Курчатовский институт: Запад проводит в психбольницах Украины опыты по созданию биооружия

Ковальчук: Запад проводит в психбольницах Украины опыты по созданию биооружия

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Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы центра, ядерный зонтик, который охраняет Россию, «ветшает». А биологическое оружие становится глобальной угрозой, что наглядно показала пандемия COVID-19, сказал он.

«Если ядерное оружие — это оружие не применения, а сдерживания и устрашения, то биологическое — это оружие применения, причем применения неявного», — продолжил ученый.

Он обратил внимание, что сейчас можно «модифицировать любой вирус, придав ему заданные свойства, или даже сделать абсолютно новый искусственный вирус». Поэтому после распада СССР американцы вошли во все бывшие республики Советского Союза и социалистические страны, стали полностью контролировать их санэпидстанции, а также «взяли в свои руки все коллекции вирусов и бактерий», которые хранились в этих государствах, заявил президент «Курчатовского института».

Он сообщил, что США уделяют особое внимание коллекциям, в которых собраны бактерии и вирусы, эндемичные для конкретного региона РФ. Эти бактерии и вирусы можно модифицировать генетически, что позволяет сделать их «существенно более опасными», а также «замаскировать применение такого биологического оружия под якобы естественные, природные процессы», отметил глава центра.

«На Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования, в частности, на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», — сказал Ковальчук.

Ранее в США признали причастность страны к созданию биолабораторий на Украине.

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