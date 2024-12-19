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США пригрозили усилить боеготовность своих ядерных сил

Белый дом: США усилят боеготовность ядерных сил при отказе РФ от взаимодействия
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Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер предупредил, что Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Россия откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или не будет соблюдать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — сказал представитель Белого дома.

Вместе с тем он отметил, что его страна внедрила новые меры по сокращению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Файнер также заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками. «Это ответственная позиция» для ядерных держав, добавил он.

В декабре газета The New York Times провела опрос среди 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе, по поводу использования президентом ядерного оружия без одобрения конгресса. Часть респондентов положительно ответила на вопрос об одностороннем праве лидера страны нанести превентивный ядерный удар в ответ на атаку оружия массового поражения другого государства без одобрения большинства конгрессменов.

Ранее сообщалось, что США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион.

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