США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США рассматривают возможность возвращения ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион. Заряды могут разместить в Корее, Австралии и на американских военных базах в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В документе подчеркивается, что речь может идти о пересмотре конфигурации американских ядерных сил, а в контексте Азии — о возвращении атомного арсенала США в Индо-Тихоокеанский регион. Это может рассматриваться Пентагоном как быстрый способ увеличить ядерный потенциал в районе.

Сообщается, что нуклеаризация может начаться с базирования ядерного вооружения на одной из крупнейших авиабаз ВВС США Andersen, расположенной в западной части Тихого океана, где находятся стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, и существуют хранилища, где ранее находились ядерные заряды. В настоящее время США строят не менее 39 новых хранилищ для боеприпасов.

Из доклада следует, что одним из свидетельств вероятного возвращения ядерного оружия на остров Гуам станет установка постоянной охраны вокруг хранилищ боеприпасов.

Также отмечается, что американское оружие массового поражения может появиться и в Австралии. Несмотря на то что страна участвует в Договоре Раротонга, который запрещает ей производство, приобретение и размещение ядерных взрывных устройств, Канберра сохраняет за собой право на прием иностранных судов и самолетов, способных нести ядерное оружие.

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия. Уже в 2027 году ВС Штатов примут на вооружение бомбардировщик пятого поколения B-21 Raider.

Ранее США ускорили производство ключевых элементов для ядерного оружия.