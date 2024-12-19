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В Минобороны заявили, что удар по Ростовской области не останется без ответа

МО РФ: удар западными ракетами по Ростовской области не останется без ответа
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России заявило, что удар западными ракетами Вооруженными силами Украины (ВСУ) по предприятию в Ростовской области не останется без ответа.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заявили в российском министерстве.

Накануне стало известно, что украинские войска атаковали Ростовскую область ракетами, в числе которых также были ATACMS производства США. По информации журналистов, целью удара был город Каменск-Шахтинский. Все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), о чем ранее также сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, в Каменском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелся жилой дом.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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