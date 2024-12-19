Путин раскрыл, кто предложил ему назначить Цивилеву замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что предложение назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ поступило ему от главы ведомства Андрея Белоусова.

«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда [«Защитники Отечества»] перешла на работу в министерство обороны, но потом все-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает целесообразным потом организовать такую бесшовную работу», — поделился президент.

4 октября Путин присвоил статс-секретарю Минобороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.

С апреля 2023 года она управляет Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», о создании которого Путин объявил тогда же. Фонд занимается персональным социальным сопровождением ветеранов СВО и их семей.

В Минобороны Цивилева курирует вопросы «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень».

Ранее в России запустили платформу для помощи участникам СВО и их близким.