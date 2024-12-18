МИД РФ: применение «Орешника» — сигнал не только США, но и Европе

Использование российской стороной ракеты «Орешник» — это сигнал не только Вашингтону и Киеву, но и европейским странам, заявил в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, первыми политические сигналы стал посылать Запад, когда разрешил ВСУ наносить удары вглубь России.

«Мы знаем эти приемы давно, в этом нет ничего неожиданного. Мы тоже посылаем сигналы разного рода, и «Орешник» — это сигнал не только Киеву и Вашингтону. Это сигнал европейцам, и политический сигнал тоже», — сказал Рябков.

13 декабря газета Financial Times писала, что в США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшие дни. По его словам, американские власти рассматривают этот шаг в качестве средства запугивания как украинских властей, так и их партнеров.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее на Украине назвали ядерную войну выгодной для Киева.