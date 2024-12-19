Путин заявил, что российских бойцов наградят за подбитую технику ВСУ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что за подбитую технику Вооруженных сил Украины российские бойцы получат вознаграждение.

«Все будет сделано. Даже сомнений в этом быть не должно ни у кого», — заявил Путин.

Он отметил, что количество уничтоженной в Курской области бронетехники ВСУ переросло количество уничтоженной техники за весь прошлый год. Он даже допускает, что в регионе находится «самое большое в мире кладбище натовской техники».

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героев России.