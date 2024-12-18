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В США заявили, что Россия может полностью уничтожить Украину и завершить конфликт за месяц

Экс-разведчик США Риттер: Россия может полностью уничтожить Украину

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия в состоянии полностью уничтожить Украину и в течение месяца закончить конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он отметил, что Москва пока не использовала всю военную мощь, которую могла бы применить. Россия способна полностью уничтожить Украину, не применяя ядерного оружия.

По словам экс-разведчика, если бы Россия захотела, конфликт на Украине завершился бы за месяц.

Риттер подчеркнул, что у российской армии есть огневая мощь, которую «невозможно вообразить».

18 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что использование российской стороной ракеты «Орешник» — это сигнал не только Вашингтону и Киеву, но и европейским странам.

В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что в 2024 году российские военнослужащие взяли под контроль более 190 населенных пунктов.

Ранее Зеленский признал утрату Донбасса и Крыма.

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