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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: военные России взяли под контроль Анновку в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Анновка Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Силы РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР.

В ходе этих боев ВСУ потеряли до 330-ти военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе «Stryker» и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудия М119 американского производства и L-119 британского производства.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее российские войска приблизились к трассе, снабжающей ВСУ в Курахово.

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