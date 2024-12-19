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Атаман назвал число казаков, участвующих в СВО

Атаман Кузнецов: 43 тысячи казаков приняли участие в СВО

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

43 тысячи казаков из различных регионов России стали участниками специальной военной операции (СВО), более 4,5 тысячи из них получили государственные награды. Об этом рассказал в интервью ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

По его словам, в настоящее время на передовой в зоне СВО находятся 18,5 тысячи казаков.

В ноябре Кузнецов сообщил, что в начале СВО многие сомневались, что казачество сумеет стать грозной боеспособной силой.

Также атаман добавил, что за год в рамках всероссийского специального гуманитарного конвоя казаки доставили мирному населению новых территорий более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи. При этом казачьим подразделениям на фронте были доставлены сотни дронов и десятки единиц различной колесной техники.

В октябре во Всероссийском казачьем обществе сообщили, что вдоль всей линии боевого соприкосновения во всех возвращенных регионах находятся 25 казачьих добровольческих подразделений, многие из которых входят в состав Добровольческого штурмового корпуса.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества рассказал о подвигах командира батальона «Терек».

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