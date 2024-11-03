Атаман Всероссийского казачьего общества рассказал о подвигах командира батальона «Терек»

В годовщину со дня гибели командира батальона «Терек», героя России и ДНР, дважды кавалера ордена Мужества Владимира Попова, известного среди бойцов СВО по позывному «Кедр», в Теlеgram-канале казачьей разведывательной бригады «Терек» опубликовали ролик, посвященный комбату.

О «Кедре» вспоминают атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Владимирович Кузнецов, атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко, воин Евгений Смирнов «Ермак» (из прижизненного интервью), сослуживец с позывным «Серб».

По словам Виталия Кузнецова, «Кедр» был человеком невероятного личного мужества, являлся живым воплощением всех мужских и воинских достоинств и казачьих добродетелей.

«Более 40 из 69 лет своей жизни он посвятил службе Родине и защите мирных людей. Владимир Владимирович героически пал в бою в зоне специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг. Великий «Кедр» был не только выдающимся воином и командиром, но и настоящим Батей не только своим пяти детям и 12 внукам, но и всем нашим братьям казакам. Россия и казачество никогда не забудут его героизм и подвиги», — сказал Кузнецов.

Полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе.

Во Всероссийском казачьем обществе рассказали, что в 1995 году в Буденновске он лично освободил 200 пациентов и сотрудников больницы, взятых в заложники бандой террориста Шамиля Басаева. А позднее задержал двух боевиков, участвующих в этом теракте.

В августе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о присвоении имени героя Буденновскому казачьему кадетскому корпусу. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит: Буденновский казачий кадетский корпус имени Героя РФ Владимира Владимировича Попова.