Атаман рассказал об успехах Всероссийского казачьего общества

С 22 ноября 2023 года Всероссийским казачьим обществом проделана огромная работа в области реализации стратегии государственной политики России в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы. Об этом рассказал казачий генерал Виталий Кузнецов спустя год с подписания президентом России Владимиром Путиным указа о его назначении атаманом Всероссийского казачьего общества.

Он подчеркнул, что это не его личная заслуга, а результат напряженной работы офицеров центрального штаба, атаманов и штабов всех 13 казачьих войск России.

«Особо хочу отметить роль Совета при президенте по делам казачества и его председателя, помощника президента Дмитрия Юрьевича Миронова. Без их руководства и поддержки мы бы ничего не добились», — сказал Кузнецов.

Атаман напомнил, что в феврале в зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошел второй Большой круг российского казачества, на котором были приняты судьбоносные для казачества и всей страны решения. В частности, круг постановил возродить Запорожское казачье войско верных сынов России.

«На наших глазах Запорожское казачество восстает из небытия. Уже формируются и регистрируются первичные казачьи общества, создан и героически сражается Запорожский казачий отряд имени Павла Анатольевича Судоплатова (БАРС-32) под командованием Артура Бацева с позывным «Питон», — сказал он.

Кузнецов отметил, что в начале СВО многие сомневались, что казачество сумеет стать грозной боеспособной силой. Он уточнил, что с начала спецоперации в ней приняли участие более 42 тысяч казаков, а на передовой единовременно находятся 18,5 тысяч казаков. При этом госнаградами отмечены около трех тысяч казаков.

Также атаман добавил, что за год в рамках всероссийского специального гуманитарного конвоя казаки доставили мирному населению новых территорий более 21 тыс. тонн гуманитарной помощи. При этом казачьим подразделениям на фронте были доставлены сотни дронов и десятки единиц различной колесной техники.

«Для помощи казачьим обществам и молодежным казачьим организациям, желающим получить гранты, на базе Всероссийского казачьего общества был создан Грантовый ресурсный центр», — сказал Кузнецов.

По его словам, благодаря нему удалось выиграть десятки грантов, в том числе Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив и привлечь более 231 млн рублей.