Во Всероссийском казачьем обществе назвали число сражающихся на фронтах СВО добровольцев

Сегодня вдоль всей линии боевого соприкосновения во всех возвращенных регионах находятся 25 казачьих добровольческих подразделений, многие из которых входят в состав Добровольческого штурмового корпуса. Об этом сообщается в Тelegram-канале Всероссийского казачьего общества.

В организации отметили, что казачьи добровольческие подразделения постоянно пополняются новыми бойцами.

«Попадая в казачьи подразделения, новобранцы погружаются в атмосферу казачьего братства, взаимоуважения и взаимовыручки, искреннего патриотизма, преданности своим корнями и традициям. В казачьей среде к человеку относятся так, как он заслуживает своими поступками, словами и поведением, без оглядки на вероисповедание, этническое происхождение и социальное положение», — рассказал в интервью интернет-изданию «Взгляд» атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Он подчеркнул, что казаки ценят и уважают не формальные статусы, а честность, личное мужество, отвагу, смекалку и опыт.

Поэтому, по его словам, в казачьи подразделения приходят добровольно служить не только православные и не только казаки.

Также сообщается, что на днях в зону спецоперации отправилась группа казаков Саратовской области. Среди бойцов есть военнослужащие в запасе, отмеченные государственными наградами. Перед отправкой на фронт казаки посетили литургию в храме, причастились и получили благословление. Поддержку в формировании группы оказало правительство области.

Кроме того, добровольцем на фронт ушел офицер Оренбургского казачьего войска, председатель молодежной казачьей организации Среднего Урала и ветеран боевых действий Александр Мезенин. Ранее он занимал должность командира роты казачьего штурмового батальона «Форштадт» (БАРС-6).

Недавно очередная группа казаков-добровольцев отправилась в зону СВО из Алтая. Перед отправкой на передовую они пришли в Свято-Духовский храм села Майма, где протоиерей Георгий Балакин отслужил молебен «О воинах, идущих на брань». Он сказал воинам напутственные слова и благословил каждого карманной иконкой.