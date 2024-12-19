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В Ростовской области рассказали о пострадавшем во время ночной атаки

Губернатор Слюсарь сообщил о ранении одного человека при атаке БПЛА под Ростовом

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины, в результате которой пострадал один человек в населенном пункте под Ростовом. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Для этой атаки ВСУ использовали более 30 беспилотников и три ракеты. Для ее отражения силы ПВО работали в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске, Миллерово и Новошахтинске.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована, подчеркнул он.

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь», — написал Слюсарь.

Информация о других последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.

До этого Слюсарь сообщал о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки беспилотников, а также о семи сбитых беспилотниках.

Ранее средства ПВО сбили 10 ракет над Ростовской областью.

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Атаки БПЛА на Россию
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