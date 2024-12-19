Семь беспилотников сбили в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Ростовской области — сбиты семь БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в т.ч. шесть — в Таганроге и один — в Батайске», — написал губернатор, подчеркнув, что работа по уничтожению беспилотников продолжается.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Вечером 18 декабря Слюсарь сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили в регионе 10 ракет, никто не пострадал.

В хуторе Малая Каменка Каменского района после падения фрагментов ракеты загорелся жилой дом, осколками также оказались повреждены окна одного дома, еще один фрагмент снаряда обнаружили в одном из дворов, уточнил врио губернатора.

В среду министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за сутки уничтожили 43 БПЛА ВСУ.

Ранее российские войска ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.